PAMI acordó con bioquímicos el no cobro de estudios de laboratorios

La encargada local de la obra social, Gladys Moisés mantuvo esta mañana una reunión con la Asociación Bioquímica en la que los profesionales aseguraron que los afiliados no deberán pagar extra ninguna práctica.

Luego de un primer encuentro con la Asociación Bioquímica de Salta, la titular de PAMI en Salta, Gladys Moisés se mostró muy esperanzada en que el conflicto, generado a partir del nuevo sistema de pago a sus prestadores, va por buen camino.

“Se están haciendo algunas modificaciones, aumentando una categoría, porque está llevando a cabo una negociación con PAMI central, entonces cuando tengan alguna resolución al respecto van a venir para firmar al respecto. Consideramos más que positiva la reunión y esperemos que no tengamos ningún inconveniente,” dijo a Canal 4 – Cableexpress.

A partir de algunos casos en los que afiliados debieron pagar un plus por análisis de laboratorio, la doctora explicó que se trata de una situación que no debería darse debido a que es una práctica pagada por PAMI. En vista de ellos, se comprometieron a dar expresas instrucciones de afiliados no deben desembolsar por ninguna práctica.

“Todos los prestadores aunque no vuelvan a contratar con el PAMI, tienen la obligación contractual de atender por 90 días a nuestros afiliados de la misma manera que los venían atendiendo o hasta que PAMI consiga un reemplazo del prestador,” indicó.

Finalmente, aclaró que son situaciones propias de un proceso de cambio, pero desde su lugar realiza todas las gestiones para evacuar dudas con nivel central. “Estamos más que contentos porque hemos firmado convenios, pensamos que vamos a tener en unos días toda la cobertura más clarificada para saber con qué prestadores vamos a contar,” concluyó.