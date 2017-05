Elecciones 2017: “No va a haber una lista oficial”

El presidente del Partido Justicialista y gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey aseguró que no habrá una lista oficialista para las próximas elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Yo no voy a armar una lista, no va a haber una lista oficial, no va a haber bendiciones ni maldiciones, no va a haber nada. Cada uno o cada una, mujer u hombre que tengan voluntad de participación electoral van a participar con total y absoluta equidad y reglas del juego,” expresó por FM Aries.

En este sentido, destacó la ley de cupo que garantiza la participación de las mujeres, quienes deberán conformar la mitad de las listas. “No podrán ser ni todas mujeres ni todos hombres, y creo que eso está bueno porque de esa manera nos vamos a acostumbrar a tomarlo como más natural al tema,” indicó.

Además, subrayó que en primera instancia lo que se busca es que participen todos aquellos que tengan la voluntad de hacerlo. “Voy a impulsar todos los recursos necesarios en términos, como lo hemos hecho a nivel legal, como lo hemos hecho a través del financiamiento público de campaña, como lo hemos hecho todo, para garantizar la plena participación de todo,” manifestó.