Por quinta vez, robaron en la Escuela 25 de Mayo

Sigue la ola de robos que vienen sufriendo distintas instituciones educativas de la Capital salteña, y en esta oportunidad, la Escuela 25 de Mayo sufrió un nuevo asalto, ahora en las instalaciones del nivel inicial, de donde sustrajeron material didáctico.

El caso se dio a conocer por FM Cielo, donde la directora del establecimiento, Isabel Ríos, precisó los detalles: “Lamentablemente, el día sábado tuvimos la novedad de que personas extrañas a la escuela habrían ingresado a la sección del nivel inicial”.

Ríos lamentó que esta es la quinta vez que ingresan a robar a la escuela en el transcurso del año. En esta ocasión, entre lo sustraído había material didáctico, pinturas, témperas, plasticola, hojas y todos los elementos que usan los niños en el desarrollo de sus actividades.

Entre los detalles que añadió la directora, comentó que el robo se produjo durante la madrugada del pasado sábado 13 de mayo, cerca de las 4 de la mañana. Mientras el ladrón procedía con el atraco, sonaron las alarmas, por lo cual personal de policía acudió al lugar, pero el asaltante, viendo el arribo de las fuerzas, logró escapar dejando una de las bolsas donde estaba guardando parte de lo que robó.

Ríos agregó que, hasta la mañana de este lunes, no había noticias ni avances con respecto a la identificación del autor del ilícito. “Esta mañana me dirigí a la (Comisaría) 9° pero me dijeron que no hay novedades”, señaló.