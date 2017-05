“Plotear es una forma de mostrarle a la gente lo que se está haciendo”

Alfredo Llaya opinó respecto al proyecto que busca reglamentar el uso de bienes del Estado para que no sean utilizados como propaganda política.

“Creo que es más fácil ver qué intendentes no plotean, porque no tienen donde hacerlo”, dijo el jefe comunal de Embarcación Alfredo Llaya, en diálogo con InformateSalta. Minimizando el proyecto del diputado Mario Ávalos para reglamentar el uso de bienes del Estado, impidiendo que sean utilizados como propaganda política, aseguró que “hay cosas más importantes para hacer”.

Sin titubeos dijo: “A mí me acusaron por plotear los bancos de la plaza, yo no tuve nada que ver con eso, encima mi apellido estaba mal escrito. Esto fue hace como diez años y siguen hablando, la Metalúrgica Fundición Camacho los trajo así, no sé con qué intención”, aseguró.

A pesar de considerarse ajeno a lo sucedido en 2009, reconoció que marcar los bienes con sus nombres “es una forma de mostrarle a la gente lo que uno está haciendo”, resaltando que inclusive en edificios públicos como los hospitales se colocan placas con los nombres de funcionarios provinciales.

“Hay muchas otras cosas para hacer y discutir. El proyecto no me parece ni bueno ni malo, simplemente hay prioridades”, concluyó.