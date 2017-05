“Los que intentan amedrentarnos se equivocan”

Tras las amenazas, el titular de Tierra y Hábitat, Ángel Sarmiento, ante las cámaras de InformateSalta, aseguró que los que intentan amedrentarlo se equivocan puesto que lo único que consiguen es que la totalidad del personal entienda que están haciendo las cosas bien.

En ese marco, destacó la detención de las personas que lucran o especulan con los bienes del Estado y en perjuicio de los más humildes. “En la medida que podamos y conozcamos de la comisión de algún delito, lo pondremos en conocimiento de la justicia”, dijo.

También resaltó que la gente está entendiendo que es un ilícito vender terrenos. “Todo aquel que ha recibido o le han ofrecido un terreno ha venido a Tierra y Hábitat a preguntar y se transforma en un cliente menos, en eso radica el éxito”, sostuvo.

Por último, sostuvo que no van a convalidar ninguna ocupación ilegal. “No la vamos a tolerar, no podemos negociar con aquel que toma una medida que no está adecuada a la norma”, finalizó.