Indignante: Hallan una niña de tres años encerrada y abandonada en su casa

En la madrugada de hoy, una niña de tres años estaba subida a una silla y por una ventaja con rejas que da hacia la calle lloraba y llamaba a su madre desesperadamente. Ocurrió en la calle Heredia, en la ciudad de Concepción, Tucumán.

Alertados por los vecinos, policías de Patrulla Motorizada llegaron a la vivienda y golpearon la puerta para saber si había algún familiar en su interior, pero nadie respondía. “Una vecina manifestó que esta situación es recurrente ya que siempre la menor se encuentra en situación de riesgo y abandono. Inmediatamente se puso en conocimiento a la fiscalía de tuno y se hace presente en el lugar Nicolás Gutiérrez, quien constató la situación en la que se encuentra la niña”, según se afirma en el parte policial. La Fiscalía dispuso la rotura compulsiva de la puerta de acceso para proceder a sacar a la niña y ponerla en resguardo a los fines de preservar su integridad física. “Una vez en el interior de la morada, se observa que la niña duerme junto a su madre que tendría problemas psiquiátricos, en una habitación totalmente sucia, donde hay ropa y papeles tirados en el suelo, con excrementos humanos por todos lados, haciendo imposible la habitabilidad de la morada por el estado en que se encuentra, donde además convive con perros que, según la vecina, los trae.de la calle, y los tiene en la misma habitación donde viven”, relataron los policías. Hasta que la Justicia decida quién se hará cargo de la niña, la fiscalía a cargo de Edgardo Sánchez dispuso que esté en resguardo de la vecina en el marco de la causa Menor en Situación de Riesgo, mientras tome intervención la Defensoría de Menores de Concepción.

- See more at: http://www.contextotucuman.com/nota/79805/indignante-hallan-una-nina-de-tres-anos-encerrada-y-abandonada-en-su-casa.html#sthash.UWuBPM8a.dpuf