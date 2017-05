A pesar de la asamblea, la atención en cementerios es normal

La medida de fuerza se inició ayer por parte de los trabajadores de cementerios municipales agremiados a SiMuSa. Si bien no se suspendió la atención al público, se mantienen en asamblea permanente.

“El reclamo no está influyendo en la prestación de servicios. Todo lo que está programado se está cumpliendo. Los trabajadores no están de paro, están en asamblea. La actividad no se detuvo”, explicó a InformateSalta Jorge Bouhid, director de los cementerios municipales.

El director señaló que entre los reclamos se encuentra el pedido de más personal durante las horas de guardias, fines de semana y feriados. “Tengo entendido que el Secretario de Ambiente va a venir a hablar con los trabajadores para tomar el reclamo y elevarlo al municipio”, dijo.