Polémica broma a Racing que simula una violación y asesinato

Independiente ganó el clásico de Avellaneda, y como suele pasar, los lunes posteriores muestran caras larga de una vereda y sonrisas de la otra. Afiches y banderas fueron moneda corriente aunque en esta oportunidad la broma pareciera ser demasiado pesada en un contexto en el que hay casi un femicidio por día.

Bromistas colgaron un maniquí de una mujer con la camiseta de Racing con la leyenda "puta violada".

La imagen fue difundida por la página Avellaneda Real y el repudio no tardó en llegar. La figura femenina tiene la camiseta 38 de la "Academia" y una bolsa en la cabeza. Estaba en un semáforo en la tarde de este martes.

Los comentarios son de repudio en general. "Sería bueno que los identificaran (alguna cámara debe haber) y que lo investigaran también a su entorno y vida familiar. Tal vez sea un violento en su día a día. Y de no ser así, desearle que nunca su madre, hija, hermana, amiga o mujer se convierta en eso", sostiene uno de los que más aprobaciones cosechó.

"Soy del rojo a morir pero hay que reconocer que esto ya fue demasiado. Hay otras gastadas para hacer", advierte un simpatizante de quien se quedó con el duelo el domingo.

