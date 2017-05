Manifestación de kinesiólogos y fisioterapeutas en el PAMI

PAMI Salta llegó a un acuerdo con la Asociación Bioquímica de Salta, tras el malestar que generó el nuevo sistema de pago a los prestadores, sin embargo kinesiólogos y fisioterapeutas aún no encuentran una solución al problema.

Al respecto, el delegado Federico Aguilar, aseguró el mejor camino sería retrotraer a lo que venían percibiendo. “Hoy un kinesiólogo con el nuevo sistema está ganando $ 4,58, si uno lo divide en 8 sesiones el valor es 50 centavos,” dijo por FM Pacífico.

En este sentido, indicó que la “pelota” va de Buenos Aires a Salta y de Salta a Buenos Aires, pero nadie les da una respuesta concreta. La situación se repite también en otras provincias de Argentina.

“El servicio está cortado. No es el que kinesiólogo no lo quiere atender, sino que va a estar cobrando un monto irrisorio por la sesión que le hace. El servicio de Pami es un servicio gratuito por el cual los jubilados aportaron. Esta obra social es de los jubilados no es de campaña política,” explicó.

Finalmente, destacó que se trata de un área que se volvió fundamental para muchos jubilados, quienes en la mayoría de los casos se vuelven pacientes prácticamente crónicos por las patologías que comienzan a aparecer con la edad.

Durante la mañana de hoy realizan una manifestación en la plazoleta IV Siglos, a través de la cual buscan mostrar y hacer visible su reclamo ante la sociedad salteña en general.