Fuertes amenazas al secretario de Gobierno de Orán

Según consta en la denuncia realizada el lunes último en la Comisaría 20 de Orán, a las 11:19 de ese día, Tártalo recibió en su teléfono móvil una llamada de una persona con “voz masculina” que sólo le dijo “Yo soy Iván”, cortó y luego le mandó texto: “Quiero que me digas en la cara que soy narco”.

A partir de ahí le mandó 18 mensajes de audio vía whatsapp con amenazas dirigidas a él y a su mujer, a la que amenazó con violar: “A la gringuita que sale en la foto con vos, a esa me la voy a...” empieza la frase que termina con comentarios denigrantes a la condición femenina.

Este episodio se enmarca en un enfrentamiento público entre el secretario de Gobierno, el concejal Ariel Pomares e Iván Cabezas, por afirmaciones públicas de Tártalo, quien aseguró que el concejal estaba siendo investigado por narcotráfico, que su campaña electoral había sido solventada por un empresario vinculado a la carne y que el narcotráfico quería apoderarse de la Municipalidad oranense.

Anteayer Pomares intimó a Tártalo a retractarse de estos dichos y lo invitó a concurrir a la próxima sesión del Concejo Deliberante (este jueves) “a los efectos de rectificarse de tan comprometidas declaraciones públicas”. En esa nota se afirma que Cabezas estará en esa sesión junto a su abogado, para esclarecer estas afirmaciones.

“Quiero saber de dónde me conocés para hablar semejante gansada, quiero saber, quiero verte la cara, no te conozco (...), quiero que me digas que soy un narco, como hablás, ya vamos a ver qué pasa”, sostiene el primer audio que recibió Tártalo.

En el segundo denigra a los políticos y niega ser un narcotraficante: “Soy un carnicero de barrio” e insiste en que quiere verle la cara “así no te olvido más”.

En el cuarto audio recrimina que su familia haya quedado involucrada en estas afirmaciones públicas. En el quinto mensaje sostiene que viajará solo para conocer a Tártalo. “No voy a permitir que nadie hable gratis de mí, voy a ir hasta la última instancia, de rodillas quiero la disculpa”, asegura. En los siguientes mensajes reclama una respuesta, advierte que “igual” se verán las caras, y lo insulta: “Vos sos una rata, sabelo, yo quiero verte la cara cuando me mirés a los ojos”.

En los audios finales la voz sostiene que quizás no pueda esperar al jueves: “Vos sabés hermano que no sé si voy a aguantar hasta el jueves para verte la cara, se me hace que antes voy a ir a buscarte”. Tártalo afirmó que siente temor y pidó una prohibición de acercamiento.