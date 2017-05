Captan el aterrador fantasma de una mujer vestida de blanco

Decenas de personas han sido testigos y han fotografiado un alma en pena sentada en un muro en Pakistán.



Según el medio indio “India News”, la historia comienza cuando Faakhir Mehmood, un cantante y compositor pakistaní publicó una aterradora foto en su perfil de Facebook con la siguiente descripción:“¿Alguien puede verificarla? La supuesta imagen de la Churel tomada por muchas personas en medio de la noche en Hyderabad.”



Para aquellos que no conozcan la cultura del sudeste asiático, el Churel es una mujer demonio o el fantasma de una madre no purificada, que es el espíritu de una mujer que murió durante el embarazo o durante el parto. También puede ser el fantasma de una mujer asesinada, maltratada por su marido o por su familia que regresa como una bruja para atormentarlos, especialmente los varones.



La aterradora imagen muestra el fantasma de una mujer vestida de blanco, sentada en un muro por la noche y provocando el terror entre los presentes y en un gran número de internautas en las redes sociales.







Poco después de que Mehmood publicara la imagen, comenzó un debate en Internet, donde algunos decían que se trataba de una broma y otros asegurando que se trataba de una verdadera aparición fantasmal.



Sin embargo, los más escépticos aseguran que se trata de una foto real, pero no es ningún fantasma. La mujer que se puede ver en las fotografías, probablemente, esté enferma o en estado de embriaguez y las personas que se encuentran delante del muro están haciendo lo posible para que baje o haciendo fotos y vídeos para publicarlos en Facebook.



También cabe la posibilidad de que el cantante pakistaní haya decido publicar esta imagen porque lleva tiempo sin ningún éxito y está intentado llamar la atención de los medios.