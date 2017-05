La herencia de Fort: 257 millones en mansiones, autos y botas

Estalló la guerra con todo. Después de que Eduardo Fort acusara a Gustavo Martínez de querer quedarse con dinero de Martita y Felipe, los hijos de Ricardo, la interna familiar quedó expuesta como en los viejos tiempos en los que el excéntrico millonario estaba vivo. Cuántos millones les dejó a sus mellizos y cuál es el dinero que hoy se disputan los Fort y el tutor de los menores.



Ricardo falleció en la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2013. Estaba internado desde hacía dos semanas en el sanatorio La Trinidad de Palermo. Días antes de morir, se encargó de dejar todo en regla y firmó un papel en el que declaró como eventual tutor de sus hijos a su ex pareja y amigo de toda la vida, Gustavo.



En juego no sólo estaba la educación de sus hijos, sino también la administración de los USD 257.716.000 que les dejaba para que pudieran crecer "cómodos".



Aunque la familia nunca hizo oficial el listado de bienes que heredaron los mellizos de por entonces nueve años, el propio mediático se había encargado de declararlos una y otra vez en los medios. Obras de arte, propiedades en el extranjero y autos de lujo.



La millonaria herencia de Ricardo



El 16 por ciento del paquete accionario de FelFort, valuado en 250 millones de dólares.



Departamento en Miami, valuado en 800 mil dólares.



Departamento de 400 metros cuadrados ubicado en el barrio de Belgrano, cotizado en USD 1.026.000.



Un Rolls Royce Phantom limousine, valuada en 900 mil dólares.



Tres motos Harley Davidson, valuadas cada una en 60 mil dólares (USD 180.000, en total).



Rolls Royce phantom drophead coupé, valuado en 600 mil dólares.



Cuatro Mercedes Benz, con una cotización estimada en tres millones de dólares.



Un BMW de 250 mil dólares.



Una colección de 70 botas valuada en USD 210.000 (tres mil dólares el par).



Una mansión en el barrio los troncos Mar del Plata, cotizada en 750 mil dólares.



Además, estiman que el chocolatero también habría comprado en vida un crucero, un local en el barrio de Palermo y campos de soja.



La familia acusó a Gustavo de reclamar dinero a su nombre. El “elegido” de Fort salió a defenderse con todo. “Yo no tengo un peso de la familia Fort. Había una suma de dinero que siempre guardaban y repartían entre todos los herederos, incluido Ricardo. Pero desde que falleció, ese dinero desapareció. Pasaron dos o tres años y les dije: ‘¿Están pasando esa suma a la cuenta de los chicos?’. No me respondieron nada. Le dije que ese dinero lo pusieran en una cuenta, pero a nombre de los hijos”, denunció Gustavo.



Los chicos sí reciben el dinero mensual de las regalías de la empresa. Pero, ¿de cuánto estamos hablando? Hasta el año 2013, la chocolatera presentaba ganancias anuales de entre 30 y 40 millones de dólares. Es decir, que los herederos habrían recibido entre US$ 4.800.000 y US$6.400.000. ¿Cuánto sería la regalía mensual que le corresponde a los mellizos? Un promedio de 500 mil dólares: 250 para cada uno.