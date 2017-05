Alejandro Dolina: “Nosotros podemos seguir trabajando pero las reglas del juego son distintas, y quizás no tan gratas”

“Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas intolerantes y armadas nos retractamos inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM 750 se autocomplace en presentar… Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo”, de esta forma inicia cada noche “La Venganza será terrible”, ciclo conducido por “un pensador incorruptible de puro gratuito” como Alejandro Dolina.

Desde la intimidad de su hogar, Alejandro atiende el teléfono que suena promediando las 16 hs. de un martes. Con la precaución minuciosa que lo caracteriza, anuncia que cerrará la puerta del patio para que “los rumores de conversaciones no nos lleguen”. Sucede que Alejandro y sus secuaces del micrófono volverán a presentarse en Salta este viernes 19 de mayo.

El ciclo que Dolina lleva adelante desde 1993 (sin considerar formatos anteriores, como lo fueron “Demasiado tarde para lágrimas” o “ El ombligo del mundo ”) tiene por costumbre abandonar el estudio desde donde transmiten el programa en Buenos Aires para realizar emisiones en diferentes lugares del país . Es así como el Teatro Provincial se convertirá nuevamente en el recinto donde desembarcarán el “Negro” y su tripulación compuesta por Patricio Barton y “El trío sin nombre” (integrado por Manuel Moreira, Martín Dolina y Ale Dolina).

Pocas personas saben hacer de una entrevista, un momento agradable, independientemente de los resultados periodísticos que éstas puedan arrojar. Por ello, compartimos con nuestros lectores la entrevista exclusiva que Alejandro Dolina brindó para InformateSalta.

Desde su última presentación en Salta, “La Venganza…” vivió grandes cambios, desde el cambio de frecuencia, hasta la modalidad de interactuar con el público. ¿Cómo vivieron ese cambio de reglas de juego?

En principio, nosotros cambiamos la radio. Tuvimos que cambiarla, no fue una decisión para buscar mejores horizontes sino que la radio anterior no nos pagaba los sueldos, de manera que tuvimos que cambiar de radio a una más humilde como es la AM 750 donde incluso nuestras remuneraciones también son más humildes… pero también se ha producido un cambio de políticas en general con respecto a lo que eran nuestras giras.

Habitualmente éramos contratados por municipios u organizaciones, que tenían la siguiente política: contrataban un artista, una sala y permitían que el público asistiera gratis a la función. Eso se está dando muy poco ahora. Entonces tuvimos que empezar a cobrar entrada, nosotros que nos habíamos manejado siempre con funciones gratuitas. Eso nos permite continuar con la gira. Nosotros podemos seguir trabajando pero las reglas del juego son distintas, y quizás no tan gratas. Una cosa es presentarse ante personas que de otra manera no podrían acceder a una entrada y otra es presentarse ante un público que puede pagar la entrada. Son cuestiones distintas que le dan otro significado a nuestras presentaciones. No menos legítimos, pero le quitan un poco de contenido social.

Entre las cosas que cambiaron, cambió su contacto con el público porque volvieron a hacer el programa desde un estudio de radio…

A nosotros nos provoca una sensación grata estar frente el público. Pudimos rescatar dos días a la semana para hacer el programa con público y luego, estas giras que nosotros hacemos en las ciudades y provincias que nos ponen frente a un público más fervoroso porque nos ven una vez al año lo que hace que haya un contacto afectivo superior.

En algún momento, Alejandro Dolina dijo que no le gustaba opinar de todo…

Resulta un poco molesto porque uno no tiene opiniones acerca de todo. Esta feria de opiniones tiene algo malsano, extorsivo, algo incluso que se parece a la manipulación porque uno puede traficar con sus opiniones y sabiendo que son oídas aprovecharlas para manipular a las personas. Eso a veces produce incomodidad y especialmente cuando se tratan de asuntos a los que uno no dedico su vida. Por eso a veces no contesto, yo podría armar oraciones opinando acerca de lo que me consulten, pero no siempre hay que salir airoso con frases vacías de todo contenidos. Es más honesto decir que la pregunta no forma parte de mis intereses, de mi ilustración, ni de mi preparación. Así que a veces es preferible negarse a contestar.

Y si le pido una opinión respecto a la situación que estamos viviendo como país, atendiendo los cambios que pueden repercutir en su labor de comunicador y artista, ¿también evadiría darme una respuesta?

No porque es un asunto que sí me concierne. Una visión general es darle una respuesta con marcador muy grueso que es una respuesta que implica preocupación y en algunos sectores de la sociedad se están viviendo pesadillas. Hay personas que pierden su trabajo en situaciones inciertas y en mi tarea de comunicador y de modestísimo artista también veo que las posibilidades de quienes trabajan en la radio, en el arte, en el cine, realmente se achican, se achican los horizontes. Cada vez hay menos posibilidad de trabajo y de concurrir a los espectáculos y darle supervivencia a los espectáculos. Me preocupa en lo que tiene que ver con mi profesión y mucho más en lo general.

La última vez que hablamos estaba escribiendo un libro que aún no tenía rumbo cierto. ¿Eso cambió?

Afortunadamente debo decirle que encontré el asunto. No terminé de escribir el libro, pero ya tiene organización y una ilusión. Si me siento a escribir sé qué es lo que debo escribir. Antes estaba desorientado y me sentaba a escribir con la certeza de que iba a tener que tirar lo escrito o que no me iban a servir, en este caso encontré una idea central, la idea madre para el libro. Entonces, cuando me siento, sé de lo que no debo escribir que ya es demasiado.

Por otro lado, acabamos de sacar un libro que no tiene que ver con la inspiración artística. Es un libro que ni escribí yo, que no se escribe. Es “La venganza será terrible: 30 años”, una reseña con fotos, testimonios, etc. Es un libro de más de 500 páginas y no tiene nada que ver con el libro que hable recién que si trabajo afortunadamente puede ser que este a fin de año.

Para agendar

"La Venganza será Terrible" se presenta este viernes 19 de mayo en el Teatro Provincial a las 21.30 hs. Las entradas pueden ser adquiridas en la boletería del teatro.