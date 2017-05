Parió a su bebé sin ayuda médica en el hospital de Tartagal

De acuerdo, al testimonio de la hermana de la paciente a VideoTar, su hermana de 18 años ingresó al hospital Juan Domingo Perón de Tartagal para dar a su luz a su bebé que se encontraba ya en fecha. “Traje a mi hermana con contracciones desde las 4 de la tarde, a las 21 empezó con el trabajo de parto pero la faltaba dilatación” inició su relato Fabiana.

Indignación fue el primer sentimiento que demostró ya que reconoció que estas cosas es común escucharlas del nosocomio pero nunca creyó que le podía tocar a ella también. “A las diez menos diez me acerco a la enfermería y les digo que mi hermana estaba a punto de dar luz pueden ir a fijarse y me dicen que no – estaban tomando mates – . Entonces les digo que venga la doctora y me dicen que no porque estaba cenando que no vaya a molestar” contó ofuscada por la situación la mujer.

Ante la negativa de las enfermeras de asistir a la paciente, la mujer volvió a la habitación y se dio con su hermana ya pariendo a su bebé. “Estaba dando a luz, yo hice todo, el trabajo que la doctora tendría que haber hecho. Traje a la bebé y le palme la espaldita para que llore. Me ayudó una chica que hace la limpieza en el hospital” agregó.

Siguiendo su relato, Fabiana acusó a las médicas y a las enfermeras por falta de atención y agresiones. “Después llegó molesta la doctora, la obstetra y las enfermeras. Empezaron a gritarme” aseguró la hermana de la joven de 18 años.

Por último, aseguró que ambos se encuentran en buen estado de salud y no gracias a los médicos.