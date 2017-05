“El 2019 nos tiene que encontrar todos unidos”

La Senadora Silvina Avilés reafirmó su apoyo al Gobernador Urtubey y se refirió a su distanciamiento del Partido de la Victoria. “No me siento cómoda dentro de un espacio donde los dirigentes no estén de acuerdo con las acciones de Urtubey”, dijo.

Ayer se llevó a cabo un encuentro entre el Gobernador Juan Manuel Urtubey y dirigentes del Partido de la Victoria que decidieron, pese al rumbo tomado por el presidente del mismo, Sergio Leavy.

“Estamos reafirmando un compromiso con nuestras convicciones. Hace 4 años que estoy en el senado y en el 90% de los casos he defendido al gobierno y las acciones de Urtubey. Lo voy a seguir haciendo”, manifestó la senadora Silvina Avilés en Canal 9 Salta.

La legisladora marcó su distanciamiento del partido al cual está afiliada, sin embargo aclaró que aún no renunció al mismo.

“No me siento cómoda dentro de un espacio en donde muchos dirigentes manifiestan no estar de acuerdo con actitudes del Gobernador. Prefiero estar dentro del espacio donde vengo desempeñándome. No he renunciado a mi afiliación, pero voy a seguir defendiendo al proyecto en el que estoy encolumnada”, expresó.

Con respecto a la determinación del Sergio Leavy, presidente del Partido de la Victoria, de alejarse del frente oficialista, Avilés manifestó: “El Oso tiene sus motivos y sus razones, y son totalmente respetables como las de todos los congresales. No sé si se equivoca, el tiempo lo dirá, pero el 2019 creo que nos va a encontrar nuevamente a todos unidos. Por sobre las pequeñas divisiones y las aspiraciones personales hay un proyecto al cual estamos anclados la mayoría de los dirigentes que es Urtubey presidente en el 2019”.