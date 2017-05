Caso Daniela Guantay: La familia no conoce a los 4 detenidos

Daniela Guantay fue hallada sin vida el pasado 7 de marzo en la zona del Río Vaqueros luego de varios días de búsqueda. Su desaparición fue registrada el 28 de febrero por la noche y a partir de este momento, su familia inició una lucha por justicia. Tras una larga tarea investigativa y varios allanamientos, se logró la detención de cuatro personas que estarían vinculadas a su fallecimiento.

“Solamente sé que hay cuatro detenidos en el femicidio de mi hija. Quiero que se avance y sepamos lo que está pasando” indicó Verónica a Canal 9 Salta. Además, la madre de Daniela aseguró que no tiene ninguna vinculación los cuatro detenidos ya que no los conocía de manera previa a la desaparición de Daniela. Sólo le había preguntado si la había visto a uno de ellos cuando salía a buscarla. “Él me dijo que no la había visto” indicó.

Ante la consulta sobre las pericias que pueden dar pistas sobre la muerte de Daniela Guantay, su madre sostuvo que no está esclarecido. “Sólo sabemos que falleció el 2 y no fue en el lugar que la encontraron, sino que la tiraron ahí”.

La investigación por la muerte de la joven de 22 años continúa. Sus hijos de 7, 5 y 2 años hoy se encuentran al cuidado de la familia materna. “Era una chica normal, como todas una persona risueña. Nunca sospechamos que una noche iba a salir y no iba a volver jamás” concluyó.