En exclusiva desde Salta, Nicole Neumann habló de su separación

La separación de la modelo Nicole Neumann del futbolista Fabián “Poroto” Cubero despertó la curiosidad de todos los programas de chimentos. En exclusiva, desde Salta, ella habló por primera vez sobre su situación.

Para el programa Infama, el periodista Diego Jáuregui fue el encargado de seguir a Nicole a todos lados. Mostró finca La Montaña, lugar donde se hospedó junto a sus tres hijas y amigas, en San Lorenzo y esperó su llegada a un evento.

Se refirió a la publicación de Revista Caras, que tituló: “Me separé porque no me sentía completa,” frase que desmintió tajantemente. “Yo no dije ese título. Es algo que no dije,” manifestó. Y dejó abierta la posibilidad que puede estar participando del Bailando.

Más tarde, la modelo consideró que el trato de la prensa no fue el mejor. “No está bueno cuando se dicen tantas cosas, donde hay tantas familias y criaturas involucradas. Hoy hasta se me adjudicó un embarazo, una cosa de locos. No tengo nada que aclarar en este momento, lo único que tengo que hacer es mantener al margen y contener a mis 3 hijas.”

Finalmente, con nombre y apellido, el periodista indagó sobre los rumores de vinculación con el empresario Pablo Cosentino y “el ministro.”