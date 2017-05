El nuevo trazo de la ruta 9/34 aún sin definiciones

Pese a que desde Vialidad Nacional anunciaron tiempo atrás la construcción de una nueva traza de la ruta 9/34, alejada de las localidades del sur provincial, el proyecto sigue sin definiciones claras. Así lo confirmó Fernando Romeri, intendente de Metán, a InformateSalta, quien se mostró en contra de la obra.

“La información última es que no hay absolutamente nada nuevo. Francisco Bloser me dijo que está todo parado, que no hay nada, pero que es importante seguir en el diálogo y presentar las propuestas en la ciudad, que es lo que nosotros queremos hacer,” dijo.

En este sentido, comentó que desde el municipio plantearon al organismo nacional un proyecto que contempla un sistema de bajos y altos niveles, a través del trazado de la zona urbana.

“Hay que seguir buscando nuevas alternativas y se está preparando una reunión con algunos diputados nacionales. Entiendo yo que todo suma, vamos a ver hasta dónde vamos,” indicó.

Además, contó que la Cámara de Comercio de Salta realizó una encuesta sobre el tema, cuyo resultado fue contundente: la gran mayoría se mostró a favor de la continuidad de la traza actual con algunas medidas de seguridad y algunos cambios que tienen que ver con dársenas, bajos niveles, entre otros.

“La Cámara hizo una encuesta con sus asociados y nosotros desde el municipio hicimos un relevamiento y están todos a favor de que la ruta continúe con la traza original, por supuesto con mejoras,” explicó.

Finalmente, subrayó que un grupo de personas autoconvocadas y preocupadas por la situación mantendrán hoy una segunda reunión. “Está muy en claro la postura que tenemos como ciudad, que se haga una consulta popular y que sobre eso se pueda manejar y en esa consulta van a ver que están todos en contra de hacer un nuevo trazado,” concluyó.