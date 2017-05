Cambios en el PAMI: El 80% de los prestadores ya firmaron

El cambio de modelo prestacional rige en todo el país, incuida Salta, pero exceptúa las provincias patagónicas y Jujuy.

A 18 días de iniciado el cambio, más del 80% de los prestadores de todo el país ya han firmado los correspondientes contratos con el Instituto, adhiriéndose así al nuevo modelo prestacional por cápita, que permitirá mejorar la atención de sus afiliados y que, a su vez, brindará previsibilidad financiera para los prestadores y el PAMI.

Durante todo el mes de mayo se han abierto mesas de diálogo en todas las provincias alcanzadas por el cambio, donde prestadores y autoridades del Instituto han podido trabajar en las características de cada región y cada prestador.

En este sentido, la Subdirección Ejecutiva del Instituto dispuso por medio de la disposición 80/17 que aquellos prestadores que suscriban los contratos antes del 24 de mayo de 2017 recibirán como anticipo el equivalente al 20% del valor de las cápitas que le fueran asignadas para el mes en curso.

Finalmente, se recuerda a los prestadores que aquellos que al 24 de mayo no hubieran firmado el contrato del nuevo modelo prestacional, dejarán de estar habilitados para dar servicios a afiliados del Instituto hasta tanto decidan adherirse al nuevo modelo. El padrón de beneficiarios que tuvieran asignados los no firmantes será reasignado a otro prestador y no se aceptarán órdenes de prestación emitidas en su favor con fecha posterior al 31 de mayo de 2017.