Tartagal: Concejal condenado por lesiones agravadas por el género y amenazas

La jueza de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, Asusena Vásquez, condenó al concejal oficialista Walter Hugo Salvatierra (53) a la pena de siete meses de prisión de ejecución condicional como autor material y penalmente responsable del delito de lesiones agravadas por el género y amenazas. Además hay que destacar que la se abrió una causa en el juzgado de violencia de género



“Se le impone la pena pero no lo privan de libertad; debe cumplir ciertas condiciones, reglas de conducta, y no puede cometer otro delito porque de cometerlo sería prisión efectiva” destacó Vasquez y aclaró “(Salvatierra) debe someterse a cuidado del patronato, van al domicilio y realizan el control de la condena que también incluye la prohibición de acercamiento hacia Susana Beatriz Rodríguez y que se le imponga una capacitación en perspectiva de género y derechos humanos por 180 días ya que se trata de un funcionario público”



La jueza manifestó que desde el ámbito del juzgado penal no se dispuso custodia para Rodríguez por considerar que no hay contacto entre ellos “hay un juzgado de violencia específico que verá si es necesario asistir con custodia a la denunciante, aquí se juzgó el delito de lesiones y amenazas acreditado por certificado médico y lo que expresó el mismo en el debate, además la fecha coincide con los hechos denunciados” expresó la jueza y continuó “el único testigo es el hijo de la denunciante que es menor de edad, por lo que declaró en cámara gesel, su testimonio fue espontáneo y no parecía manipulado por la madre”. Por último la jueza en lo penal destacó “está en su derecho de apelar”.