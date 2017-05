Mirá las primeras imágenes de la película erótica de Pampita

La frase "El que avisa no traiciona" parece antes la justificación del embustero que una lección de vida. Pero Pampita Ardohain (39) y Mónica Antonópulos (35) la pronuncian al unísono a propósito de un filme que habla del engaño, y que lo anticipa desde el título mismo: Desearás al hombre de tu hermana.



Las hermanas son ellas, claro; y el actor Juan Sorini es el pretendido por ambas. Pero, ¿cuál es la advertencia que acercan Pampita y Mónica al respecto? "Hay mucho sexo y erotismo en nuestra película", le dijeron a la revista Gente. Y las fotos de las primeras escenas que la producción volcó a las redes sociales, les dan la razón.



Con un estreno previsto para septiembre, la película dirigida por Diego Kaplan demandó un mes de filmación en una mansión de Buenos Aires, y las playas de Miramar para unas pocas escenas.



Pampita hace de Ofelia y Antonópulos de Lucía, dos "mujeres con mucho carácter, apasionadas", según explica la jurado del Bailando. La historia fue creada por la escritora Erika Halvorsen, la misma del fime El hilo rojo y la novela Amar después de amar.



"Mónica y todos mis compañeros son generosos conmigo", destaca Pampita, quien debuta en la pantalla grande. "Siempre presentí que en algún momento esto me iba a llegar, por eso empecé a estudiar teatro". Pero, ¿qué pensó Antonópulos cuando le contaron que la modelo sería su coprotagonista? "Me pareció una locura", se sincera. "Me generaba mucha intriga trabajar con ella. Pero enseguida hubo buena química".



Y está el sexo. "Hay mucho, demasiado…", dice la novia de Juan Pico Mónaco en la revista. "Cumplimos con lo que promete ser un thriller erótico". "Ofelia y Lucía son mujeres eróticas, sexy, y no tienen prejuicios -aporta Mónica-. Las escenas de sexo que filmamos tienen bastante erotismo".



Ya estamos avisados. Y por lo visto en las imágenes de este anticipo, ¡no nos traicionarán!



Mirá las fotos: