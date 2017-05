Sampaoli y la Selección: "Argentina me necesita"

El entrenador del Sevilla, Jorge Sampaoli, confirmó hoy lo que era un secreto a voces desde hace semanas: que dejará, salvo imprevisto, el banco del equipo español para dirigir la selección de Argentina.

No estoy dejando al Sevilla por otro club; estoy dejando al Sevilla, si se da, por mi selección. Es un cambio vinculado con el corazón por mi país. Ante la necesidad de mi país tengo que estar.", señaló Sampaoli en la rueda de prensa previa a la última fecha de la Liga española de fútbol. Ante la necesidad de mi país tengo que estar.

"Viró totalmente la posibilidad de concretar el sueño de mejorar lo que conseguimos. Era muy ilusionante el proyecto del Sevilla y llevarlo a pelear el torneo en este segundo año, pero surgió esto", prosiguió el técnico argentino, en alusión a la dirección del seleccionado de su país.

Tengo un contrato que lo va a resolver la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) con el presidente del Sevilla", agregó Sampaoli.

Si bien las cuestiones formales está aún por resolver, nada parece que vaya a impedir la llegada de Sampaoli al banco de la "albiceleste", que tiene compromisos próximos y muchas urgencias.

Con su plaza para el Mundial de Rusia 2018 aún en el aire, Argentina disputará un amistoso ante Brasil el 9 de junio en Australia y otro, frente a Singapur, el 13 en el país asiático.

Antes, el Sevilla y su presidente, José Castro, deberán decidir si exigen a la AFA el abono completo de la cláusula de rescisión del contrato de Sampaoli -unos 1,5 millones de euros- o si pactan otro tipo de salida más económica para las arcas del máximo organismo del fútbol argentino.

"Seguramente haya otras posibilidades, pero yo no me meto en otras cosas, solo doy el ok a unas circunstancias que me obligan a cambiar el camino que me tracé como entrenador para triunfar en Europa", apuntó Sampaoli.

"En los últimos meses, tuve seis oportunidades de irme a equipos europeos y sabían lo de la cláusula", agregó, en un claro mensaje a los dirigentes de la AFA.

Sampaoli también explicó por qué el verano pasado rechazó asumir el mando de la selección argentina: "Tenía que hacerme cargo del plantel nuevo que hice junto con (el entonces directivor deportivo del Sevilla) Monchi, de un día para otro no podía dejar lo que había armado".

Este momento es distinto; no creía que se podría abrir esta posibilidad de la selección otra vez", apostilló.

El aún entrenador del Sevilla aludió a todo lo que se estaba jugando su equipo y a su "lazo muy importante" con el club andaluz para justificar sus evasivas de las últimas semanas, cuando su marcha ya se daba por hecha.

En ese tiempo, el conjunto andaluz empeoró su rendimiento y no pudo alcanzar la tercera plaza de la Liga, su gran objetivo.

"El balance para mí en lo personal y en el del grupo ha sido un año de mucha competencia arriba con los mejores equipos. Quedamos fuera de la Champions errando dos penales de manera injusta, teniendo un promedio de 1,70 goles por partido", resumió Sampaoli su temporada con el Sevilla.

"El Sevilla estuvo siempre apremiando a los equipos que parecen insalvables en la Liga. Todo eso nos acercó mucho a la esencia del hincha del Sevilla y nos hace pensar que el año nos llenó de ilusión durante casi 12 meses", añadió el técnico argentino.

Antes de asumir el mando de la selección argentina, Sampaoli espera cerrar con una victoria en el estadio Sánchez Pizjuán ante Osasuna su trayectoria en la Liga y "lograr 72 puntos para quedar dentro de la historia del club".

Será su despedida del equipo y también de una hinchada que, durante meses, lo adoró y, en los últimos tiempos, no le ahorró críticas.