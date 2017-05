Las mujeres inteligentes tardan más tiempo en encontrar pareja

A la mayoría de las mujeres nos ha pasado. Nuestras amigas dicen que somos la mujer perfecta con la que cualquier persona estaría encantada de compartir nuevas experiencias.



Entonces, por qué hemos escuchado millones de veces, ¿por qué no tienen novio si eres encantadora, divertida, bonita, con mucho estilo e inteligente? Pues este último rasgo es el que puede llegar a asustar a los caballeros.



Tranquila, no es tu culpa.



Según el estudio publicado por la University of Buffalo y dirigido por Lora Park, experta en psicología social, encontró que los hombres se sienten atraídos por las mujeres inteligentes, sin embargo, las encuentran menos atractivas física y emocionalmente cuando se dan cuenta que son más inteligentes que ellos.



Uno de los casos de estudio se centró Sarah, una científica que expuso su caso. Un día salió con un hombre que conoció a través de la web. El perfil de ella le resultó interesante, pero cuando tuvieron una conversación cara a cara, y ella habló de las actividades que desempeñaba, el hombre con el que estaba teniendo la cita perdió interés y decidió no volverla a ver.



En el estudio la doctora Park encontró que los hombres y las mujeres se sienten más atraídos y en confianza con personas que tienen, relativamente, el mismo nivel intelectual y por eso prefieren relacionarse con ellos. Por el contrario, si se sienten dominados o amenazados por la personalidad e inteligencia de la persona, deciden alejarse.



Ya lo ves, no eres tú, hay una razón científica por la que aún no llega el hombre con el que siempre has soñado. Si se asusta por tu nivel intelectual, entonces no es para ti.