Renunció el abogado de la familia de Paola

Mientras la situación procesal de Santiago Zambrini, novio de Paola, la joven madre de 21 que se encuentra desaparecida hace dos semanas, se complica cada vez, el abogado defensor de la familia Álvarez presentó hoy su renuncia.

Según detalló el periodista Javier González de AM 840, el letrado Rodrigo Escobar no dio demasiadas precisiones ni dejó en claro los motivos de su abandono a la causa. Solo se conoció que ya no se encuentra representando a la mamá de Paola.

Rodrigo Escobar

En este sentido, indicó como llamativa una irresponsable declaración que brindó días atrás a una emisora local que hacía referencia a la búsqueda de un cadáver, mientras que sus familiares y amigos esperan encontrarla aún con vida.

Cabe recordar que continúan detenidos, bajo la caratula de homicidio, Zambrini y sus padres acusados de partícipes secundarios.