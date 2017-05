El dólar bajó a $ 16,22, pero en la semana saltó 48 centavos por la crisis en Brasil

Tras la disparada por la crisis en Brasil, el dólar ensayó un tibio ajuste este viernes y cedió cinco centavos a $ 16,22, aunque durante la semana acumuló un fuerte avance de 48 centavos.



Mientras tanto, en el Mercado Único y Libre de Cambio, la moneda de EEUU revirtió la baja inicial y subió dos centavos a $ 16,07, producto de una fuerte recomposición de la demanda en la última parte de la sesión. El Banco Central, por segunda sesión consecutiva, no tuvo participación.



En la primera parte de la jornada, el precio, sin embargo, llegó a caer hasta los $ 15,855 de la mano de una mayor oferta exportadora, mientras los operadores miraban el mercado brasileño, donde el real recuperaba posiciones tras sufrir su peor caída desde 1999, como respuesta a la denuncia periodística que involucra al presidente Temer avalando el pago de coimas.



Según informó el portal Ámbito, la baja momentánea del dólar en la plaza local llevó algo de tranquilidad para aquellos bancos y empresas que invirtieron en activos en pesos del BCRA y que habían quedado en descubierto con el precio de la divisa vendida, resaltó Fernando Izzo, de ABC Mercado de Cambios.



Sin embargo, "en la última hora cambiaron las decisiones de los operadores por el temor a más movimientos políticos y financieros de Brasil, por lo que varios bancos privados y empresas salieron a cubrir sus exposiciones en dólares", agregó Izzo.



En ese sentido, recordó que "la tasa de interés de 25,5% que pagó el BCRA el martes pasado en la licitación de Lebac que representa 38 centavos de dólar, se perdió el jueves en un solo día". En virtud de ello, inversores de todo tipo que no estaban cubiertos a futuro del valor de la divisa vendida, decidieron comprar el contado y cubrir posiciones, apuntaron desde ABC Mercado de Cambios.



Es por esto que la cotización del mayorista pasó en poco tiempo de $ 15,87 hasta los $ 16,07 del cierre. En ese lapso, bancos oficiales y privados y empresas salieron a comprar fuerte la divisa (unos u$s 80 millones), aunque se estima que no llegaron a cubrir sus necesidades, y es por eso que se espera que el próximo lunes siga la demanda activa por la moneda norteamericana.



Culminada una semana muy agitada por los hechos en Brasil, el dólar acumuló en los últimos días un ascenso de 61 centavos, el más alto para un período semanal desde junio de 2016 (por el Brexit). A su vez, la divisa alcanzó su mayor valor desde principios de año.



En tanto, el dólar blue cedió nueve centavos a $ 16,11, y se mantuvo por segunda jornada consecutiva por debajo del oficial, debido a una mayor oferta por parte de algunos ahorristas que evitan cambiar sus billetes en bancos, que ofrecen precios menos atractivos con respecto al circuito informal. En el acumulado semanal, el paralelo anotó una suba de 18 centavos.



Por su parte, el dólar Bolsa perdió tres centavos a $ 16,01 pero repuntó 58 centavos en la semana, mientra que el "contado con liqui" avanzó dos centavos a $ 15,92 (+39 centavos en los últimos cinco días).



En el mercado de futuros del ROFEX, se operaron u$s 600 millones de los cuales el 38% fue en "roll-over" de $ 16,1200 (mayo) a $ 16,3790 (junio), con una tasa implícita de 19,5%. El plazo más largo operado fue abril de 2018, que cerró a $ 18,90, con una tasa implícita de 18,73%. Los precios bajaron en promedio de dos a tres centavos, a pesar de la suba final del "spot".



Por último, las reservas internacionales del Banco Central disminuyeron u$s 375 millones hasta los u$s 48.025 millones.