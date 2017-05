Los Millennials transformaron las bodas tradicionales en inolvidables fiestas con amigos

Los Millennialls catalogados como egocéntricos, sin objetivos claros y con poco apego a los vínculos duraderos, están creciendo y dejan su huella en la manera de organizar uno de los eventos más esperados por una pareja: el casamiento.

Son las bodas de la nueva generación, de los nacidos entre 1981 y 1995, quienes crecieron en una época donde los productos del capitalismo están mucho más accesibles y, en el que, cada detalle de cualquier evento es producido por algún profesional. Wedding planners, decoradores y diseñadores son solo algunos de los especialistas que giran en torno al universo de las bodas. Infobae consultó a expertos en organización de estos inolvidables eventos para sabre qué quieren, qué buscan, qué sueñan los jóvenes de la actualidad.

¿Dónde lo festejan?

La generación busca espacios con encanto propio, algo que haga de su boda una experiencia totalmente opuesta a las tradicionales, que se diferencia de cualquier otra que los invitados hayan asistido y, para eso, están en todos los detalles. Hay muchos que eligen espacios poco convencionales, estaciones abandonadas hoy rehabilitadas, viejos establos, playas y que la decoración sea acorde al lugar, para que se sientan parte de de esa atmósfera. Otros prefieren por encuentros más íntimo, que pueden ser en sus casas o una quinta con en jardín, para generar un microcosmos relajado para las familias y amigos.

De acuerdo a diferentes encuestas, los Millennials son la generación menos religiosa, sin embargo eso no significa que rechacen la espiritualidad, entendida, claro, desde su perspectiva. Por eso, arman ceremonias llenas de significados, de "guiños" personales que revelan qué es lo que les interesa, qué es lo que creen, pero eso sí, siempre con la participación de amigos y familiares.

¿Cómo son los diseños de vestidos de las novias?

Dejaron atrás los clásicos princesa y balloon para lucir modelos cómodos, siluetas de líneas lánguidas y cortes femeninos y románticos. Los materiales en su mayoría son tules con encajes trabajados a mano, gasas de seda natural y guipures.

Infobae consultó a las diseñadoras Claudia Arce y María Gorof sobre las ultimas tendencias y detalles que eligen las novias millennials a la hora de diseñar sus vestidos.

El vestido es una de las piezas más valiosas, ya que queda en el recuerdo de toda mujer. Esta generación busca hacer que después del día de la boda se pueda volver a usar para otras ocasiones y no dejarlo archivado en el vestidor. "Muy pocas eligen el clásico color blanco, si no que se inclinan por los hueso, off white, rosas para las ceremonias religiosas y los pasteles para el civil", explicó Gorof.

"Mis clientas lo que buscan frecuentemente en mis diseños son el estilo sirena, estilo A y algunas prefieren los imperiales con faldas en tul de seda y trabajos con exquisitos bordados a mano", agregó Arce.

Los tiempos que se necesitan para realizarse los vestidos dependen de la fecha de la boda, los meses con más demanda de fiestas son febrero y noviembre. Por eso, las especialistas recomiendan hacer todo con anticipación. Algunas piezas requieren 6 meses de anticipación para el armado perfecto -sobretodo si el diseño lleva bordado o corsetería- mientras otras, más sencillas, alrededor de 3.

¿Cuáles son las tendencias en maquillaje y peinados?

Los estilos de peinados para estas novias son variados y todas muy distintas. Están las que prefieren salir de sus clásicos peinados para hacerse alguno más arriesgado como recogidos y otras se mantienen fieles, explicó a Infobae el estilista Gabo Escobar, especializado en tendencias de peinado.

"Buscan sentirse libres con frescura, que sea un peinado que las identifique y no perder su esencia. Los más solicitados son las ondas al agua, al natural, con el agregado de tocados, accesorios hippie chic o coronas de flores", dijo el especialista

Las novias millennials son despojadas, simples, buscan estar radiantes y que el make up dure más que el festejo. Algunas prefieren mucha producción, otras más trasgresoras en su look y también están las románticas.

El maquillaje siempre va relacionado con la moda del momento. Se está utilizando las pieles satinadas, el aplique de pestañas postizas que al ponerlas por separado dan un aspecto natural y en los labios tonalidades rosa y nude, mientras que las más arriesgadas se inclinan por el rojo. Todos estos productos se recomienda que sean a prueba de agua ya que en la fiesta además de los saludos a la novia hay emociones. Y muchas.

Ambientación, shows y novedades para las fiestas

El especialista en decoración Martín Roig comentó: "Es una generación que esta ligada 100% a lo tecnológico y la ambientación de la fiesta es donde se le debe prestar atención, ya que con el uso de las redes sociales y transmisiones en vivo lo primero que se observa es la decoración".

Todo los detalles están pensados para que el ambiente esté en armonía con la pareja, desde los sillones, livings, arañas, vajilla y hasta la pantalla gigante donde van a proyectar vídeos y fotos. "Soy muy detallista y me gusta estar detrás de todo lo que me propuse para que la fiesta salga como los novios lo planificaron", dijo Roig.