Uno de cada dos salteños adolescentes es pobre

De cada dos salteños de hasta 17 años de edad, uno está bajo la línea de la pobreza. Son alrededor de 225 mil niños y adolescentes (el 47,3% de la población infantil local) que están en esa condición, de acuerdo a los datos que compartió a El Tribuno el Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (Cippes). También dio a conocer que cerca de 50 mil menores de edad de Salta (el 10,32% del total) se encuentran en situación de indigencia.

Las cifras fueron proyectadas a nivel provincial en base a encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para el tercer trimestre de 2016.

El estudio contempló los hogares donde no se satisficieron las necesidades básicas de consumo por ingresos económicos insuficientes. En septiembre del año pasado, la canasta básica total para una familia compuesta por dos adultos y dos niños fue de $12.637 y la línea de ingresos de la indigencia se ubicó en $7.960.

En Salta la situación se agrava ya que, según el Indec, es el distrito con mayor déficit habitacional del país y el 35% de los hogares tiene más de cinco habitantes.

El índice de pobreza infantil de la provincia superó la media nacional, que llegó al 46,04% , (6 millones de personas) entre junio y septiembre de 2016, y el promedio del NOA, que alcanzó el 43,28% (780 mil niños y adolescentes).

La tasa de indigencia en Argentina para el grupo de edad estudiado fue de 11,1% (1,31 millones individuos) y en el noroeste, 8,5% (153 mil menores de 18 años).

La dramática situación social que revela el informe del Cippes se traduce en las menores oportunidades de desarrollo que tendrá la mitad de la población infantil de la provincia, no solo en el ámbito económico y laboral sino también en el cognitivo.

"Un niño mal nutrido no se recupera más porque el cerebro no se le desarrolla adecuadamente y eso tiene secuelas para toda la vida", sostuvo ayer el director del Cippes, el economista Alfredo Schclarek Curutchet, en una entrevista con Radio Salta.

"Esto tiene que ser un llamado de atención para la clase política, porque la crítica situación de la niñez condiciona a todo nuestro futuro", dijo el especialista. Y agregó: "Uno puede traer inversiones y construir fábricas, pero si estos niños no se alimentan bien y no reciben una buena educación y salud pública, lógicamente, no van a tener las capacidades ni los conocimientos para poder ser empleados en esos trabajos que se generarán y volverán a caer en la trampa de la pobreza".

Las cifras del Cippes coinciden con las que arrojó el año pasado, casi en la misma fecha, Unicef en un informe sobre la pobreza infantil en Argentina. Ese estudio no solo tuvo en cuenta los ingresos económicos de las familias de los niños, también contempló otras dimensiones como la nutrición, salud, educación, acceso a la información, saneamiento, condiciones de las viviendas donde residen, el ambiente donde viven, el juego y la protección contra la violencia y contra el trabajo infantil.