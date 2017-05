A causa del conflicto del PAMI, los trabajadores de salud no cobran su sueldo

La problemática del PAMI continúa ocasionado polémica en el sector de la salud. La comisión de Salud de la Cámara de Diputados mostró su preocupación por la situación que afecta a los jubilados y adelantó que se reunirá el próximo lunes con Gladis Moisés, titular del PAMI en Salta.

El presidente de la comisión de salud de diputados, Eduardo Abel Ramos, indicó que “la referente del PAMI había asegurado que la totalidad de las prestaciones del Programa de Atención Médico Integral estaban garantizadas, pero la realidad marca que hay servicios que están suspendidos y los fisioterapeutas decidieron no atender a afiliados a la obra social PAMI”. Cabe recordar que los profesionales kinesiólogos consideraron que el nuevo modo de pago constituye un ajuste que sin lugar a dudas llevará a una mala prestación del servicio.

Lejos de mejorar la situación, los bioquímicos afirmaron que deberán modificar la cantidad y la periodicidad de las prestaciones, sino se modifican los valores per cápita. Respecto a esta situación Ramo dijo que “los profesionales necesitan trabajar y quizás algunos comiencen a usar el sistema de cápita y serán imitados por otros y cuando menos se den cuenta habrán aceptado el nuevo sistema en detrimento de la calidad de las prestaciones y en contra de los mismos trabajadores de la salud”.

Respecto a la situación que atraviesan los trabajadores de la salud, el diputado de extracción gremial aseguró que los empleados de las clínicas y sanatorios de Salta están gravemente afectados por la situación de la obra social, “el cambio de la modalidad prestacional, la falta de medicamentos, los cortes de servicios de las entidades prestadoras, han generado atrasos en los pagos de sueldos, amenazas de despidos y suspensiones a los trabajadores del sector. Clínicas como la Divina Misericordia de Tartagal que debe más de dos meses de sueldos a sus empleados. Sanatorios como El Parque, Monte Carmelo, Modelo, y todas las que prestan servicios atraviesan graves problemas financieros que repercuten directamente en los trabajadores y sus familias.”

Ramos, presentó el año pasado un proyecto de declaración solicitando las explicaciones correspondientes a la titular e indicó “el sistema de prestaciones per cápita es ineficaz y está demostrado que fue fracasando en el tiempo, porque favorece la sub prestación y el único perjudicado es el jubilado. Este círculo vicioso de prestación médica terminará con los jubilados abandonados a su suerte, por cuanto a los prestadores inescrupulosos les dará lo mismo atender mal o no atender a los jubilados, ya que lo mismo cobrarán lo asignado per cápita”.

La problemática del PAMI perjudica directamente a los trabajadores de la Salud, porque debido a la demora en el pago a los prestadores (estatales o privados) se forma una cadena de recesión que afecta a los trabajadores de clínicas y sanatorios que no pueden cobrar sus haberes en término. En otros casos son despedidos o suspendidos, incrementando así los índices de desempleo y desocupación.