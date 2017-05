La agresión a una maestra de Tigre: "Yo a mi hijo lo crío como se me canta"

En las últimas horas se viralizó un violento video en el que se ve a la madre de un alumno agrediendo a una docente. Según la persona que subió las imágenes a Internet, el hecho ocurrió ayer viernes en la Escuela Primaria 46 de Tigre, en el Gran Buenos Aires.

El video, que en un principio fue subido ayer viernes a Facebook, pasado el mediodía de este sábado ya había sido compartido más de 54.000 veces y superado los 6.000 comentarios, algunos de los cuales se solidarizaron con la docente agredida o analizaban la profunda crisis social que se refleja en la educación, mientras muchos otros respondían con más violencia a una situación.

No se conocen detalles sobre los motivos de la discusión, ni qué situación la generó. Aparentemente ocurrió ayer en las oficinas de la dirección del colegio. "Yo a mi hijo lo crío como se me canta la c...", se le escucha decir a la mujer. "

Mirá el vídeo.