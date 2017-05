La nueva tesis oficial: el consumo no repunta "porque la gente ahorra más"

¿Si es cierto que las familias tienen más plata por qué entonces no termina de repuntar la demanda interna? Los principales funcionarios del área económica ensayan una explicación novedosa: "Hubo un cambio en el comportamiento de la gente. En el cepo la gente gastaba con la ilusión de poder comprar dólares barato. Ahora en cambio hay más opciones de ahorro que antes no existían, por eso no se gasta tanto", le explicaron a Infobae.

El mayor nivel de ahorro puede resultar una explicación válida, aunque parcial por el frío nivel de ventas. Las causas detrás de este fenómeno pueden explicarse por otros factores, entre ellos los siguientes: