Dujovne afirmó que el gobierno aspira a "derrotar la pobreza en la Argentina"

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reafirmó el rumbo económico del gobierno al asegurar que el método para reducir la inflación "es efectivo" y se mantendrá hasta alcanzar las metas inflacionarias.

"Creo que el norte de nuestro programa económico es el correcto, no tenemos dudas del rumbo en el que vamos, pero también sabemos que derrotar la pobreza va a llevar muchos años, entonces no podemos prometer soluciones mágicas", dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en una entrevista publicada este domingo en el diario El Tribuno, de Salta.



Dijo que el gobierno aspira a "derrotar la pobreza en la Argentina, a que los salarios reales sean mucho más altos y a generar muchos más empleos de calidad".



"Pensamos que es fácil palpar la diferencia entre la economía que tenemos hoy y la que teníamos un año atrás, una economía que iba para abajo y ahora hay una economía que va para arriba", agregó.



El ministro señaló que el programa económico vigente "va a normalizar la economía argentina en el tiempo" dado que "el tamaño de los problemas heredados es tan grande que nos va a llevar bastante tiempo resolverlos",



"Pasar de una economía que caía a una que crece y que la inflación caiga a la mitad nos indica que en realidad lo que está ocurriendo es que hay un método de lucha contra la inflación que es efectivo, en el cual vamos a mantenernos y vamos a persistir", apuntó.



Aseguró que en 2017 habrá "una tasa de inflación que va a ser probablemente la mitad" de la que hubo el año pasado.



"Vamos a crecer cerca del tres por ciento, un poco más tal vez, cuando el año pasado tuvimos una recesión del dos por ciento. Se está creando empleo cuando el año pasado caía el empleo", aseguró.



Consultado sobre si se está pensando en equiparar el precio del GNC con el de la nafta, recordó que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, "ya hizo una aclaración de que eso no es así" y reiteró que esa posibilidad "no se baraja", informó Telám.