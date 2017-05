Advierten sobre el impacto de la crisis política de Brasil en la recuperación de la economía

Para los economistas de Ecolatina, "si la situación política no se soluciona rápidamente, la incipiente recuperación de la economía brasileña puede marchitarse acotando las perspectivas de recuperación de la actividad local".

El arranque de 2017 para Brasil demostró que podría estar dejando atrás la recesión. Sin embargo, un informe de Ecolatina advirtió por el impacto que la crisis política en ese país podría tener en la economía.



En este marco, un informe de la consultora señala que, en el comienzo del año en curso, los mercados renovaron su confianza en Brasil: "El mayor influjo de capitales del exterior se tradujo en una significativa apreciación del real (aproximadamente 10% desde el pico de fines de 2016 y comienzos de mayo) que ubicó el tipo de cambio oficial por debajo de los niveles previos al triunfo de Donald Trump; y en un fuerte incremento de las acciones (el Bovespa trepó casi 20% desde el mínimo de diciembre del año pasado)".



Según datos del Banco Central de Brasil, en los primeros tres meses del año la actividad económica trepó 1,1% en términos desestacionalizados y 0,3% en la comparación interanual, cortando una racha de caídas consecutivas de dos años.



Respecto al alza de precios, tras finalizar con una inflación de 6,3% en 2016 (cerca del límite superior de 6,5% de la meta del Banco Central de Brasil), en abril la inflación interanual se redujo a 4,1%, ubicándose por primera vez por debajo del objetivo del año.



Sin embargo, el "optimismo" se diluyó con el correr del tiempo, y la última encuesta de mayo marca un incremento mínimo de sólo 0,5% del PBI para 2017, evidenciando que los recientes acontecimientos que involucran al presidente Michel Temer muestran que la crisis política continúa.



Según el informe de Ecolatina, por las acotadas perspectivas de crecimiento para 2017, se descontaba que Brasil no traccionaría nuestra economía, pero al menos no volvería a jugar en contra como lo hizo en los últimos dos años. Sin embargo, los recientes acontecimientos suman incertidumbre a la hora de consolidar la recuperación del nivel de actividad local.



"Como señal de la mejora económica del país vecino, las exportaciones de Argentina a Brasil habían comenzado recuperarse desde fines de 2016 (en los últimos cinco años cayeron), pero en marzo y abril mostraron resultados nuevamente negativos. Un nuevo golpe sobre la demanda interna y una suba del real brasileño amenaza las posibilidades del intercambio bilateral", remarca el estudio.



