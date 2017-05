En Brasil exigen la renuncia de Temer

La izquierda brasileña salió este domingo a las calles para pedir la renuncia del presidente Michel Temer, quien continúa en busca de apoyos para mantenerse vivo en el poder después del escándalo de corrupción que le salpica directamente.



Los movimientos Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo Sin Miedo), así como diversos sindicatos, convocaron a los brasileños para ejercer presión sobre el presidente brasileño, quien se encuentra acorralado por las acusaciones realizadas por uno de los dueños de la empresa cárnica JBS.



Las manifestaciones tuvieron lugar en ciudades de al menos 15 de los 27 estados brasileños, aunque la asistencia de participantes fue menor que en otras marchas, incluido en Sao Paulo, donde la intensa lluvia disminuyó la afluencia de personas y llenó la protesta de paraguas y chubasqueros.



En Río de Janeiro un grupo marchó hasta la casa de Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de los Diputados, y quien en función de su cargo tiene la potestad de aceptar o rechazar los pedidos de juicio político contra Temer, informó el portal Ámbito.



El Supremo Tribunal Federal (STF) abrió el jueves una investigación sobre el caso y el fiscal general, Rodrigo Janot, acusa a Temer de "obstrucción a la justicia" para impedir el avance de la operación "Lava Jato" en una trama con más políticos donde hubo posible corrupción y organización criminal.



Un ejecutivo de JBS acusó a Temer también de haber recibido ilegalmente 15 millones de reales en 2014 (6,37 millones de dólares ese año) por actuar en favor de la empresa.



Después de haber proclamado su inocencia y de haber enfatizado que no dejaría su cargo, el mandatario rompió un silencio de casi dos días y contraatacó el sábado diciendo que esa grabación fue "manipulada y adulterada".



Peritos contratados por medios locales afirmaron que la grabación fue editada antes de ser entregada a la Fiscalía, aunque la parte más polémica, en la que supuestamente da aval para comprar el silencio de un diputado preso, no habría sido modificada. "Esa grabación clandestina fue manipulada y adulterada con objetivos nítidamente subterráneos", subrayó el mandatario, en su segundo pronunciamiento desde que estalló el escándalo.



• Temer gana tiempo pero pierde aliados



El principal socio del gobierno de Michel Temer anuló este domingo una reunión en la que iba a decidir si retirarle el apoyo, ante la investigación por corrupción al mandatario.



La mesa directiva del PSDB tenía previsto reunirse en Brasilia para definir su posición, pero canceló la reunión, según informó un portavoz de esa formación política a la agencia AFP.



"La información que tenemos es que no habrá reunión. No sabemos cuándo tendrá lugar", indicó el vocero sin más detalles.



La anulación de la reunión da un respiro a Temer, contra quien aumentan los pedidos de que renuncie o que se lance un procedimiento de impeachment. Sin embargo, pese al stand by con el PSDB de Aécio Neves, 32 diputados del Partido Socialista Brasileño rompieron alianza con el PMDB del mandatario y lo acorralaron aún más en caso de que sea abierto el proceso en su contra.



Temer asegura que las pruebas en las que se basa la investigación están "manipuladas", y pidió suspender las pesquisas.