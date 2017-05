El subcomisario Burgos podría volver a la cárcel

Claudio Burgos comentó que los fiscales están rearmando la causa para pedir que regrese de nuevo al Servicio Penitenciario de Villa Las Rosas luego que la Justicia lo haya absuelto lisa y llanamente.

El subcomisario visitó los estudios de Agenda Abierta y en un mano a mano con Daniel Gutierrez y explicó que actualmente no porta su arma reglamentaria, no patrulla las calles y da clases de tiro en una institución que no depende de la Fuerza.

Burgos relató el infierno que le tocó vivir y dijo que en la cárcel es más hombre el que apuñala por la espalda y no el que pelea de frente. Además confesó que lo quemaron con agua hirviendo, lo apuñalaron y los propios agentes del servicio penitenciario lo hostigaban por el solo hecho de ser policía.

Luego de pasar una verdadera pesadilla en el penal cargó contra el Ministerio Público Fiscal y sentenció que los fiscales no buscan la verdad, buscan un culpable sea quien sea. En ese sentido dijo que los policías no pueden ni hablar y que los derechos humanos no deberían discriminar uniformes.

El integrante de las fuerzas de seguridad dijo que no tiene miedo de volver a vivir lo que pasó pero que ahora tiene más pruebas para demostrar su inocencia en el caso de la muerte de Mura Ortiz.