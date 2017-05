Esto pasa cuando un infiel se aleja un minuto de su celular

Toda la ciudad de Fernández, en Santiago del Estero, no hace otra cosa que hablar de un nuevo caso de “pornovenganza”, esta vez una mujer le encontró a su marido fotos de alto contenido sexual, enviadas por otra mujer.



Voceros allegados indicaron que, los involucrados residen actualmente en la ciudad de Frías, en la vecina provincia, pero son oriundos de la ciudad de Fernández, al igual que la damnificada, la cual fue “escrachada” en la red social Facebook.



Según las fuentes, las fotos fueron descubiertas por la esposa del infiel, quien decía ir a la capital del “Agro” a trabajar y visitar parientes, pero en realidad tenía encuentros sexuales con una joven mujer madre de dos hijos.



Trascendió que, las imágenes fueron descubiertas, cuando el hombre ingresó a darse una ducha y la mujer al ver las fotos las publicó en la red social, las cuales no tardaron en viralizarse. Según reza en la publicación de su muro, “esto es lo que hace mi marido cuando dice que se va a trabajar”.



Por estos momentos, efectivos policiales trabajan en el hecho y no se descarta ninguna medida judicial.