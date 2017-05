Búsqueda de Gala: “Me siento una mamá apoyada con la investigación”

A seis días de su desaparición no hay datos concretos de su paradero. La familia inició una campaña para llegar a una búsqueda nacional.

La angustia crece, los padres de Gala Cancinos (14), transitan seis días sin novedades de su paradero. La última vez que la vieron fue el martes pasado cuando salía del Parque del Bicentenario y ese es el único registro concreto. “No hay ninguna información nueva que sea concreta”, dijo a InformateSalta su mamá Mónica Ovando.

“Me siento una mamá apoyada con la investigación, pero aún con el accionar de la fiscalía que se está comunicando constantemente con la Policía y el subcomisario que está a cargo, Nieva, lamentablemente no hay nada concreto que se haya registrado”, relató.

El dolor se puede apreciar con solo escucharla. “Te queremos, te estamos esperando. Toda la familia la espera. Deseamos que vuelvas”, dijo mientras explicó que reciben información todos los días, pero que ninguna fue reveladora.

Sin descanso ayer iniciaron una campaña para que su búsqueda sea nacional. “Estamos tratando de llegar a medios nacionales. La familia empapeló la ciudad con su foto. Agradecemos a la gente que nos ayuda”, detalló.

Mónica sostiene que su hija está siendo retenida por alguien y asegura que esa persona no podrá aducir que no sabía que la estaban buscando. “Es imposible que una menor tenga seis días fuera de su casa y que no esté retenida. Hay información de la búsqueda desde ese martes, la persona que la tiene es un adulto que sabe que está cometiendo un ilícito”, finalizó.

Por alguna información sobre Gala Cancinos comunicarse de manera inmediata al 911.