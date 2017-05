Su hijo nació con problemas y no encuentra un neurólogo que lo atienda

Antonella es la madre de un niño de 5 meses, y necesita que un especialista revise al bebe, quien tiene hidrocefalia. Reclama que en el hospital no la ayudan.

Una madre pide ayuda médica para su hijo, a causa de que no consigue un neurólogo que pueda atender a su pequeño, quien padece hidrocefalia y necesita ser atendido continuamente.

El caso se dio a conocer por FM Cielo, donde la mamá del niño, Antonella Rosa, comentó las dificultades que viene acarreando. “Mi nene venía bien según me decían en los controles, y resulta que al finalizar el último mes del embarazo, me dicen que estaba mal; en la ecografía me dijeron que crecía poco, que venía con muchos problemas y se habían dado cuenta tarde”, explicó.

Antonella comentó que su hijo nació con muchos problemas, por lo que constantemente lo está llevando a hacer controles a los Centros de Salud y en el hospital, pero como padece microcefalia necesita de un neurólogo que lo vea con frecuencia.

“Tratamos de conseguir un neurólogo, porque venía creciendo bien, pero en el último mes no creció su cabeza y necesitamos que lo vea un médico con urgencia”, clamó la joven madre de 20 años, quien precisó que espera que el profesional le indique si tiene una discapacidad o no, si necesita ser atendido por una fundación o cómo continuar con el crecimiento del bebé.

Rosa reclamó que va a buscar atención al hospital, pero que en el mismo le piden que vuelva más adelante, y cada vez le retrasan más la consulta. Ante esta carencia, solicita alguna ayuda a la sociedad.

“Por favor, solo pido un neurólogo, es lo único que necesito, no me gustaría que lo que me pasó a mi le pase a los demás, él lo es todo, es mi primer y único hijo”, concluyó su pedido.