Por el conflicto municipal, Avellaneda recibirá a los empleados

Luego de que el delegado gremial José Vilte, notifique los motivos por los cuales empleados municipales de Control Comercial están en asamblea, InformateSalta se comunicó con el titular de ese organismo, Nicolás Avellaneda, quien aseguró que mañana recibirá a los empleados.

“El viernes mandaron una nota a último momento diciendo que iban a hacer una asamblea, en ese momento les respondí por escrito que los voy a recibir mañana al mediodía, aun así siguieron adelante con la medida”, dijo el funcionario.

Además, contó que el problema de fondo es un reclamo al pago de horas extra que no se concretó. “Hace un mes no se le efectuó el pago de horas extra a algunos inspectores, porque no las cumplieron, no asistieron y no justificaron la falta. Estas horas que hacen los viernes a la tarde, sábados y domingos, eventuales feriados también, es un servicio extraordinario que lo piden ellos”.

“Están pidiendo algo que no corresponde y que deben tratar en la dirección de personal. Nosotros vinimos en esta nueva gestión, del intendente Sáenz, a poner orden. Tienen que entender que si poseen diagramado un servicio, en el cual se les está pagando horas extra, lo deben cumplir con su trabajo”, añadió.

Respecto al reclamo de vehículos utilitarios sostuvo que están destinados al decomiso de mercaderías en el área de espacios públicos. “Tenemos tres vehículos más que tienen asientos delantero y trasero, con lo cual el reclamo no tiene sustento”.





Finalmente contó que otro de los reclamos es el pase a contratado de cuatro empleados que pertenecen a agrupaciones políticas. “En su momento yo sí solicite que pasen a contratados, pero eso ya no es facultad mía”.