Villazón suena fuerte en el frente de Leavy y Vilariño

El periodista dijo sentirse ideológicamente cercano y aseguró que no le sorprendería que le ofrecieran competir en las legislativas. Además habló de las internas en los diferentes espacios y criticó al Senado. “Es muy aburrido”, dijo.

Sin medias tintas, Jorge Villazón, director de FM La Cigarra, en diálogo con InformateSalta, aseguró que no le sorprendería que desde el Frente Popular para la Victoria, con el que dijo coincidir ideológicamente, le ofrecieran competir en las legislativas provinciales, cargo para el que se siente capacitado, y para el cual estuvo apunto de presentarse en 2013 por el PJ.

Si bien no aclaró qué rol le interesaría ocupar, realizó duras críticas contra el Senado de la Provincia, al que consideró muy aburrido. “No significa que sea malo, ni inservible, es aburrido, mucha formalidad, imagínate que se vota por la negativa, pero no es cualquier cosa, es un cargo importantísimo”, dijo.

Con relación a la crisis de los frentes, sostuvo que el que conduce Juan Carlos Romero está complicado porque algunas personas del PRO que quieren ser candidatos – haciendo referencia a Martín Grande – ponen condiciones fuertes que van en contra del conductor máximo del espacio. “Eso le genera internas peligrosas”, sostuvo, a la vez que agregó que también hay un ala que responde a Olmedo.

Y en cuanto al frente oficialista de Urtubey, que dijo no seducirle, sostuvo que dejó de ser kirchnerista, lo que apresuró la salida de aquellos dirigentes kirchneristas de verdad y no de circunstancia, quienes a su vez, crearon un tercer frente que es peronista y kirchnerista, en referencia al Frente Popular para la Victoria. “Ahora tenemos una nueva opción en Salta”, sostuvo.

A los nombrados, agregó al Partido Obrero y los partidos de izquierda, como las cuatro alternativas posibles para las legislativas. “Tenemos para elegir que nadie se queje, que no me digan que no hay a quien votar”, finalizó.