Muertos y heridos por dos explosiones en un gran concierto en Manchester

Dos explosiones sacudieron el estadio Arena de Manchester, en el Reino Unido.

La Policía confirmó que hay muertos y heridos, aunque sin dar cifras.Medios locales hablan de 20 muertos y 100 heridos.

El episodio ocurrió durante un concierto de la popular artista Ariana Grande. "Había muchos cuerpos", aseguró un testigo identificado como Andy Holey al medio local Manchester Evening News.

El hombre señaló que al menos una de las explosiones fue cerca de una boletería donde él se encontraba y que la onda expansiva lo volteó.

El testigo aseguró haber visto "varios cuerpos" alrededor de él cuando logró incorporarse.

Police are responding to Manchester Arena where 2 explosions were heard. Ariana Grande had just finished performing. pic.twitter.com/ylO2caJAW6