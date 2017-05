Atropelló y desfiguró a un joven, ahora lo demanda por los daños a su auto

“¿Cómo podemos llegar a tanta insensibilidad?”, dijo a InformateSalta Javier Latorre, abogado de la víctima, tras recibir la demanda de la mujer que lo embistió con su automóvil hace seis meses en avenida Asunción 2800 y ahora le exige el pago de casi 64.000 pesos por los daños que ocasionó a su vehículo y por afectación moral.

“Lo que la señora quiere es que mi cliente responda por haber roto con su cabeza su auto”, detalló. En el escrito presentado en la fiscalía por María Laura Moyano Dip pide que el joven que no puede hablar y sólo consume papillas, se “retractarse públicamente y en los mismos medios donde fue emitida la noticia, de sus injurias, agravios y amenazas”.

Ante la demanda, el abogado de la víctima explicó a InformateSalta que su cliente convive con serias secuelas físicas y psicológicas. “Tiene brotes psicóticos. Se quiere matar, registra varios intentos de suicidio. No me explico cómo esta mujer acciona de esta manera, demandándolo, me parece una bajeza humana”.

Mientras esperan se realice la prueba técnica del siniestro, Latorre contó que la mujer trabaja en la empresa PetroAndina. “Para no cumplir con sus responsabilidades civiles se hizo dar de baja en su trabajo, allí fue cuando presentamos las denuncias por insolvencia fraudulenta. La empresa para no verse comprometida la blanqueó nuevamente. Hace un mes que le embargaron el sueldo por una medida del fiscal”.

Días atrás declaró un testigo clave, “un albañil que estaba el día del accidente y vio todo, aseguró que Moyano Dip embistió a mi cliente, lo cual cambió la perspectiva porque pensamos que lo había encerrado. Ella presentó espontáneamente dos testigos”.

Abogado Javier Latorre.

Finalmente aseguran tener pruebas de que en el momento del accidente la empresa PetroAndina tenía cámaras de seguridad en la puerta, que habrían captado todo y después fueron retiradas. “Hicimos la denuncia a los responsables de la empresa por encubrimiento. Pedimos que incorporen las filmaciones de las cámaras que después retiraron”, dijo Latorre.