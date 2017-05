Para Godoy, los candidatos del PJ son Mendaña y Sierra

La interna de cara a las próximas elecciones legislativas se pone cada vez más caliente. Lejos de estar de acuerdo con los nombres que se barajan como los posibles candidatos del PJ, el presidente de la Cámara de Diputados, Manuel Santiago Godoy, manifestó públicamente su apoyo a dos candidatos.

“Nosotros vamos a impulsar candidatos del justicialismo en particular Mendaña y Sierra y yo pienso que extraoficialmente al que le interesaría es a Eduardo Ramos, más allá del concepto que pueda tener cualquiera. Si tenemos candidatos y los tenemos que movilizar,” dijo por FM Pacífico.

Tanto Luis Mendaña, quien ocupa actualmente la vicepresidencia del Partido Justicialista, como el diputado por Metán, Emanuel Sierra, fueron de los primeros en lanzarse como precandidatos a diputado nacional por esa fuerza política. El “bicidiputado” incluso hasta vendió su casa rodante para poder financiar su campaña.

Manuel Santiago Godoy

Para Godoy, “Zottos será un candidato de otro partido político, Posadas seguramente también y Sonia Escudero con el Partido Justicialista, no sé si será del peronismo, pero nuestro bloque tienes otros. No me consta a mí que midan tanto. Seguramente son más conocidos, pero habrá que trabajar.”

Además, adelantó que dos posibles candidatos para el Senado provincial podrían ser los actuales diputados nacionales Javier David o Pablo Kosiner. También podrían sumarse Luciano Acedo Salim y Roberto Dib Ashur, quien ya se mostró dispuesto a participar si lo convocan. Sin embargo, lo cierto es que aún no hay definiciones claras sobre este espacio.

“Nosotros tenemos candidatos del PJ y queremos competir con ellos, después si perdemos a la interna, iremos con estos candidatos que estamos largando o los que puedan salir iremos hacia las generales. Eso no significa que no apoyemos a quien gane. Es mi obligación, para eso acepto la regla de la interna,” concluyó el legislador.