Marcelo Tinelli ganó la pulseada y tendrá a Cristina en el debut de "ShowMatch"

El lunes 29 de mayo arranca “ShowMatch” y promete grandes sorpresas. Además de un gran musical de apertura, Marcelo Tinelli se guarda un AS bajo la manga: en la presentación, el conductor contará con la presencia de Cristina. ¿La ex presidenta? No, Martín Bossi quien regresará a la pantalla con su imitación de la ex mandataria.

Luego de ocho años, el genial imitador vuelve con el personaje de Cristina Fernández de Kirchner, que en 2009 lo consagró como humorista en ShowMatch. De esta manera, el comediante ya empezó a preparar su monólogo para, lo que sería hasta ahora, su única presentación del año junto a Marcelo Tinelli.

Hace unos días, cuando el imitador fue invitado al programa de Mirtha Legrand, fue el propio Marcelo quien lo empezó a tentar desde las redes sociales invitándolo a lo que será el espectacular debut del programa, que se llevará a cabo el próximo lunes, desde las 22.