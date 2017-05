Tristeza: nenes durmiendo en el baño de la estación Retiro

Un hombre, como todos los días, llegó a las seis de la mañana a la estación de trenes de Retiro, ciudad de Buenos Aires. Fue al baño y encontró una situación inesperada: tres nenes durmiendo, con mucho frío, acurrucados entre sí. Tomó una foto para expresar el momento y les regaló un paquete de galletitas que tenía en la mochila.

Según informan, quien vio en primera persona la triste imagen, mandó la captura que hizo a TN, contando su experiencia. No se sabe si son hermanos o amigos, pero lo seguro es que no tienen hogar y que pasaron toda la noche en ese baño.?

“Es la primera vez que los veo, uno estaba despierto y me preguntó si podían dormir ahí. Yo no tengo la autorización para decidirlo pero obviamente le dije que sí, le di un paquete de galletitas que tenía, me chocó los cinco y se acostó a dormir”, sostuvo Leonardo. “Como padre me rompió el corazón y me salió sacar la foto y compartir mi tristeza. Ojalá mi foto pueda ser el puente para cambiar la vida de estos y muchos más”.

Rápidamente se volvió viral y sorprendió y entristeció a muchas personas, en las redes sociales.