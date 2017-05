Anunciaron su compromiso en Facebook, pero la foto reveló algo más

La “futura señora Kelly” no se dio cuenta que al subirlo a la red social sus amigos y familiares iban a sorprenderse dos veces.

¿Demasiada información? Nunca mejor dicho.

Esta mujer compartió en Facebook que se iba a casar. ¿Cómo lo hizo? Subió la foto con su novio/futuro marido y el anillo que él le dio. Emotivo, romántico… y viral.

“Me siento bendecida porque el amor de mi vida me pidió casamiento. Las palabras no pueden expresar lo feliz que me siento y lo afortunada que soy. Él todavía no me pudo dar un anillo de verdad, pero lo que importa es lo de adentro. Se que vamos a ser felices juntos, a pesar de las cosas materiales. ¡Estén atentos a la reserva de fechas! La futura Señora Kelly”.

Las respuestas, obviamente, no se hicieron esperar.

“Lo que está en la esquina es lo que yo creo?”

“Me estoy riendo muhco, deberían cortar la foto chicos…”

“Bueno, creo que ‘lo de adentro” realmente importa”

“Qué, estás embarazada también?”

“Querida, deberías llamarnos. Tu mamá está preocupada”

Y la respuesta de la novia:”¿De qué están hablando? ¿Por qué piensan eso?”

La chica no se dio cuenta que en la foto también había un clásico test de embarazo.

Por supuesto, después de darse cuenta lo que había revelado en su foto, tuvo que admitirlo.

“Eh, chicos, además vamos a tener un bebé”. (TN)