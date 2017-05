Sin novedades de Gala a 8 días de su desaparición

"Estamos agradecidos de toda la solidaridad de la gente, nuestro teléfono no para de sonar y todos los datos si bien no tuvieron éxito, fueron realizados con deseos de ayudar. Pero por el momento -dijo ayer tarde- no hubo novedades sobre su paradero", aseguró Mónica, la madre de la joven desaparecida.

En diálogo con El Tribuno, Mónica dijo que al momento de salir de su domicilio Gala lo hizo con una pequeña mochila, un jean azul y un buzo negro con vivos blancos en los puños y en el elástico de la cintura, además de su gorra color gris.

"Con esas prendas salió de nuestra casa, pero llamativamente dejó su tarjeta estudiantil. Una tía la saludó en la entrada del Parque del Bicentenario cuando ella se dirigía hacia un supermercado que se encuentra en los aledaños".

La mamá aseguró que no hubo ningún mensaje personal de la joven hacia su familia en cuanto a cualquier determinación que hubiere tomado; además dijo que no tenía celular pero que sí manejaba, como todo joven, las redes sociales.

"Los comentarios que allí publicó o que envió a sus amistades pertenecen a su intimidad y no creo que debieran hacerse público".

"Si a alguien le envió algo fue para esa persona y nada más. Nosotros como papás resguardamos eso con mucho celo y solo podemos decir que la extrañamos y la estamos esperando como siempre".

Rastrillajes sin resultados

La Fiscalía Penal 2, a cargo de Justo Alberto Vaca, continúa entrevistando al entorno más cercano de la adolescente Gala Cancinos. Se analiza toda la información que se recibe de manera telefónica, se recibieron varios llamados que dicen haberla visto en distintos sectores de la ciudad, lo que llevaba a que se peritaran las cámaras de seguridad que dieron resultado negativo.

Por ello, se amplió el rastrillaje a zonas donde podría haberse dirigido Gala, que con su corta edad, no tenía acceso a grandes superficies. Sin embargo no se ordenó ningún allanamiento.

Hasta ahora todo rastrillaje fue negativo, teniendo en cuenta que ella llevaba, al momento de desaparecer una mochila, y dentro el equipo de gimnasia que debió usar esa tarde del martes a horas 15, y que no lo hizo.

Hoy a las 12:30 está prevista una marcha desde la Legislatura hacia Plaza 9 de Julio para que Gala sepa que sus compañeros, familiares, docente y amigos la esperan.