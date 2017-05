Caso Paola: "A 20 días de su desaparición todo sigue como el primer día"

La madre de Paola Alvarez se encuentra completamente afligida por no saber que sucedió con su hija. Si bien hay detenidos, no hay avances en cuanto a su paradero.

"Sí, a más de dos semanas de la desaparición de Paola todo sigue como el primer día", se quejó ayer Mónica Morales, vía telefónica, con El Tribuno. La mamá está hoy completamente afligida por la suerte sufrida por su hija Paola Mariana Álvarez.

La joven desapareció en algún domicilio de la capital salteña, y por su caso prácticamente una familia completa se halla privada de su libertad.

Al respecto, Mónica dijo que no la van a correr de la causa y que por cuestiones de momento dejó los servicios de su abogado Rodrigo Escobar, se vio impedida por la falta de respuesta en contratar un nuevo letrado particular, pese a los escasos recursos que maneja.

Lo único que nos prometió ayer el fiscal es que "por ahora" no va a liberar a los padres de Santiago Zambrani y que va a pedir o ya pidió la prisión preventiva para el más comprometido de los tres acusados.



Mónica dijo que el fiscal le informó que Santiago como sus padres se llamaron a silencio y que justamente ese silencio le llama poderosamente la atención. "Es como si quisiera que nos olvidemos del tema, no vamos a la casa a esperar lo que nos van a decir, investigar o dibujar, no sé. Eso no va a ocurrir porque vamos a buscar la verdad, sea cual fuere", afirmó.