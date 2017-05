Tribunal Supremo de España confirmó la condena de 21 meses de prisión a Messi

El Tribunal Supremo español confirmó este miércoles la condena de 21 meses de cárcel en suspenso al astro argentino Lionel Messi, acusado de tres delitos fiscales, luego de haber desestimado el recurso presentado por el futbolista.

El alto tribunal desestimó en su integridad el recurso de casación que el futbolista interpuso contra la sentencia que le fue dictada el 5 de julio del año pasado por la Audiencia Provincial de Barcelona. El oriundo de Rosario dejó de pagar a la Hacienda española un total de 4.1 millones de euros, correspondientes a los periodos comprendidos entre 2007 y 2009.

Los matices de la sentencia aún no han sido divulgados, pero en cualquier caso la pena no implicará el ingreso de los Messi en prisión con casi total seguridad, ya que habitualmente el internamiento en la cárcel, cuando se trata de condenas inferiores a los dos años, es suspendido por parte del tribunal que firma la sentencia mientras no se incurra en otros delitos.



Ahora bien, la última palabra al respecto será de la Audiencia de Barcelona, el tribunal firmante de la sentencia que ha confirmado el Supremo.