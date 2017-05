¿Qué dijeron los diputados respecto al PAMI?

La Cámara Baja aprobó por mayoría un proyecto de Declaración el cual solicita a los legisladores nacionales que realicen las gestiones correspondientes con el objeto de que se dejen sin efecto las medidas tomadas por el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) en detrimento de la atención de sus afiliados y de los veteranos de Malvinas. Asimismo, se manifestaron en contra de las resoluciones adoptadas por el organismo, que fijan el sistema de cápita para las prestaciones de kinesiología y fisiatría que perjudican gravemente a los profesionales de dichas áreas y a todos los beneficiarios de la obra social.

Esta actitud de los diputados generó que la titular del PAMI en Salta, Gladys Moisés, acusara a los diputados de "dejarse movilizar por los intereses de un pequeño grupo de médicos fisioterapeutas y propietarios de clínicas".

Desde el Bloque Justicialista, el diputado Germán Rallé, manifestó que “nuestros profesionales no deben ganar 4,50 pesos, es lamentable ver cómo estas medidas adoptadas por el PAMI, que elige a dedo que provincia puede tener cada sistema, afectan no solo al sistema de salud sino a todos los ciudadanos, los salteños y nuestro querido noroeste. Como legisladores no debemos permitir la falta de respeto a nuestros jubilados y desprestigiar a los médicos”.

Por su parte la diputada Liliana Guitián manifestó su acompañamiento a este pedido y señaló que “no se debe medir a este organismo como si fuera una empresa privada y se debe trabajar para mejorar la calidad de vida a los jubilados”.

La diputada Emilia Figueroa indicó que “las autoridades del PAMI no están respetando al afiliado que para tener una cobertura digna y hacer la libre elección de elegir su médico”. Asimismo señaló que “este sistema de cápita es perverso y está atacando a cada uno de nuestros ancianos”.

La legisladora Matilde Balduzzi hizo referencia a que este gobierno nacional no puede desconocer que primero se empezó con la quita de los medicamentos y continuó con las restricciones a las internaciones. También señaló que “los abuelos no pueden quedar desamparados, estamos en la antesala de la muerte y merecemos una atención y muerte digna”.

El diputado Pedro Sandez explicó que “a las clínicas y hospitales se le está debiendo de 3 a 4 meses de prestaciones, queremos soluciones en nuestra provincia y que esta situación se normalice”. Asimismo indicó que “los legisladores que están a favor de este gobierno deben solicitar la renuncia de la directora provincial del PAMI, ya que no tiene capacidad para resolver los problemas de nuestros jubilados, que en el interior no tienen ni cama para ser internados”.

Desde el Bloque del Partido Obrero, el diputado Claudio Del Plá dijo que “el PAMI a nivel nacional acaba de cambiar su interventor y ha puesto a uno que tiene en agenda un vaciamiento y ajuste en las prestaciones, lo que afecta en las condiciones y calidad de vida de los jubilados del país”.

El diputado del PO Julio Quintana marcó que “esto no es un problema de sistema, es sabido de los problemas de sobrefacturación que se solucionarían con un sistema de auditoria controlado por los jubilados y por el ANSES y no cambiando por un sistema que solo busca privatizar la salud

En tanto desde el Partido Renovador, la diputada Gabriela Maritinich declaró el apoyo de su Bloque a este proyecto y explicó que “es un retroceso volver al sistema de cápitado, que en el interior ha provocado una situación que lejos estuvo de proteger al sistema de salud. El PAMI para nuestra provincia es importante porque "es la que mayor cantidad de afiliados tiene y está lejos de ser un sistema federal”.

En contra

Por último, el diputado Martín De los Ríos del Bloque Cambiemos, votó en contra del proyecto de declaración y señalo que "el sistema tiene un 89 % de adhesión a nivel nacional y lo único que pretenden estas medidas es que el PAMI administre los recursos de los afiliados para los afiliados”.

“No hay ninguna disminución de los recursos, no hay ninguna moneda que el PAMI no utilizará para solucionar los problemas de los afiliados, los recursos de nuestros abuelos deben volver a nuestros abuelos y el prestador honesto no va a tener ninguna reducción”, explicó el diputado haciendo referencia a los casos de sobrefacturación.

Asimismo se refirió a la situación de los Veteranos de Malvinas y dijo que “les llevó tranquilidad y el único problema era la apertura de una cuenta con el Banco Nación que ya se ha subsanado porque el PAMI debe acreditar el pago en una entidad nacional”.