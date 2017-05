Horror: Denunciaron abuso sexual a un alumno en el Hogar Escuela

Raquel es la abuela de un niño de siete años que asistía junto a su hermano de nueve, al Hogar Escuela en calidad de pupilos. A pesar de indagarlo por sus recientes cambios de conducta, la criatura nunca confesó, hasta el viernes pasado cuando pidió auxilio a su hermano diciendo que era abusado por otros alumnos. Juntos escaparon, fueron a su casa y contaron lo sucedido.

En los micrófonos de Radio Vos la mujer contó los horrores que vivió su nieto durante al menos dos meses. “Tenía mala conducta en la escuela, cuando le preguntábamos no decía nada. El viernes le contó a su mamá que era abusado por chicos más grandes. Hicimos la denuncia y el médico legal corroboró las lesiones”, explicó.

Angustiada contó que los niños están muy mal, se niegan a volver a la institución y hasta el momento no intervino la justicia ni recibieron asistencia profesional. “Mi nieto habló con su hermano mayor y se escaparon del hogar. Cuando su mamá los fue a buscar no los encontró. Ellos se reunieron de nuevo en la casa y ahí confesaron todo”, detalló.

Ahora la familia entiende los reiterados llamados desde la institución advirtiendo sobre las inconductas de la víctima, quien había cambiado radicalmente desde hace dos meses. “Me dijo que lo manosearon y tocaron sus partes íntimas. Lo lastimaron. Sospecho que no habló antes por vergüenza y miedo”, sostuvo.

La mujer enojada y preocupada se comunicó con los directivos del Hogar Escuela. “Les pregunté lo que estaba pasando, ellos me dijeron que no sabían nada y que no estaban al tanto. No quieren que esto se haga público”.